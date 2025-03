Morador algaliado há quase três anos espera por respostas do Hospital Vila Franca de Xira

Já lá vão quase três anos desde que Custódio Espadinha, de 69 anos, morador de A-dos-Loucos, Alhandra, entrou nas urgências do Hospital Vila Franca de Xira com queixas relacionadas com a próstata. Desde então, conta a O MIRANTE, tem sido um calvário. Custódio Espadinha, que foi professor de música toda a sua vida, tem sido seguido na urologia da unidade de saúde onde, garante, lhe foi dito que teria de ser operado à próstata. Até isso acontecer está obrigado a usar algália no pénis diariamente e a trocá-la no centro de saúde de três em três meses. O problema, diz, é que até hoje nunca mais o chamaram para a cirurgia.

“Vou bastantes vezes ao hospital perguntar o que se passa e dizem-me sempre que está tudo bastante atrasado e para ir esperando. Mas esperando até quando?”, lamenta. A situação, além do desconforto físico, impede-o de conduzir e sobretudo de tocar acordeão, um dos instrumentos que ensina, juntamente com guitarra, concertina, cavaquinho e órgão. Por causa disso deixou de dar aulas, o único dinheiro extra que ganhava para complementar a pensão de reforma que recebe.

“Um médico do hospital disse-me que, se eu quisesse, operava-me num hospital privado num instante mas pediu-me 4.400 euros. Não tenho esse dinheiro nem tenho seguro de saúde, não consigo”, lamenta a O MIRANTE. O morador vive em A-dos-Loucos há nove anos e é natural de Montemor-o-Novo. Vive sozinho e têm sido os vizinhos e os amigos que lhe têm valido sempre que precisa.

Um deles é Inácio Aragão, que além de seu vizinho foi seu aluno e não consegue compreender como o hospital é capaz de deixar o paciente nestas condições. “Vai viver algaliado o resto da vida? Magoa-me ver o estado como o hospital o está a tratar”, lamenta, pedindo à unidade de saúde que seja solidária e tente ajudar a resolver o problema de Custódio Espadinha.

256 dias de espera

O Hospital VFX confirma a O MIRANTE que Custódio Espadinha tem sido seguido pelo serviço de urologia da unidade desde Outubro de 2022 e que a última vez que esteve no hospital já foi em Dezembro do ano passado. Acrescenta que, até agora, não está prescrita qualquer cirurgia ao utente, facto que Custódio Espadinha nega. O nosso jornal questionou o hospital sobre qual a lista de espera para as cirurgias de urologia mas não obteve resposta.

No entanto, o portal dos tempos de espera do Serviço Nacional de Saúde (SNS) é mais transparente na apresentação desses dados sobre a urologia naquele hospital: 646 pessoas estão à espera para uma cirurgia normal não oncológica, com um prazo previsto de 256 dias, quando o tempo máximo de resposta garantido do SNS deveria ser de 180 dias. O portal revela ainda que para cirurgias normais oncológicas estão 9 pessoas à espera durante 41 dias, 102 pessoas para cirurgias prioritárias não oncológicas (147 dias), 24 pessoas para cirurgias prioritárias oncológicas (50 dias) e 16 pessoas consideradas muito prioritárias para doença oncológica e não oncológica (29 dias).