Primeiro encontro do Património Cultural da Água vai realizar-se em Torres Novas

A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, vai realizar o primeiro Encontro do Património Cultural da Água, de 20 a 22 de Março. Vão ser convidados diversos especialistas para discutir perspectivas de preservação, valorização, musealização e sustentabilidade da água. Cada orador vai apresentar uma comunicação apoiada por um caso de estudo ou investigação.

Na Câmara Municipal de Torres Novas, a 20 de Março, vai realizar-se uma sessão de abertura, com a participação da Associação Portuguesa de Museologia (APOM) e História, Territórios e Comunidades (HTC). O historiador e investigador Jorge Custódio dá início à conferência “Água, Cultura Técnica, Indústria e Ambiente: os rios da primeira industrialização portuguesa e o caso de Torres Novas” e para finalizar o primeiro dia vão ser realizados debates, uma visita à Central do Caldeirão e um Momento Musical e Welcome drink.

A 21 de Março, o dia vai ser ocupado por várias palestras, com a participação de diversos convidados, nomeadamente Anabela Cardoso, Filomena Gaspar e Susana Fernandes. Ana Raquel Silva e Pedro Inácio vão apresentar um livro sobre o aqueduto da Quinta de Valflores. O dia acaba com uma visita ao Museu Municipal Carlos Reis. O Dia Mundial da Água celebra-se a 22 de Março, no sábado, com visitas à nascente do rio Almonda e à Fábrica Renova.