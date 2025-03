Sardoal vai ter meio aéreo disponível em situações de risco elevado de incêndio

O presidente da Câmara Municipal do Sardoal assegurou na última assembleia municipal que, em casos de risco elevado de incêndio, o concelho vai ter um meio aéreo à disposição. O autarca afirma que a confirmação veio do própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Recorde-se que, por decisão do Governo, entre Santa Comba Dão e Algarve, não vai existir nenhum helicóptero para o combate de incêndios e só entre dia 15 de Maio e 31 de Outubro é que passarão a existir dois helicópteros nas proximidades, um no Sardoal e outro na Lousã.

O ponto de situação do problema foi questionado por alguns autarcas na Assembleia Municipal do Sardoal, ao qual Miguel Borges reafirmou a sua preocupação e revolta com a decisão do Governo, porém salienta que já recebeu um telefonema do presidente da ANEPC, que lhe assegurou que, se em termos climatéricos “as coisas correrem mal” ou se houver dias de risco elevado, irá ser colocado um helicóptero no Centro de Meios Aéreos.

Na altura da decisão do Governo Miguel Borges proferiu duras críticas, afirmando que se Abril “for um mês mau” irá pedir responsabilidades “doa a quem doer”. Tal como noticiou O MIRANTE na altura, a CIM Médio Tejo realizou também uma reunião ordinária sobre o assunto.