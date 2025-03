A empresa municipal Viver Santarém procedeu à substituição da caldeira e à colocação de mantas térmicas nos planos de águas do Complexo Aquático Municipal de Santarém.

Viver Santarém investe para reduzir factura do gás no complexo aquático

A empresa municipal Viver Santarém procedeu à substituição da caldeira e à colocação de mantas térmicas nos planos de águas do Complexo Aquático Municipal de Santarém. Medidas decorrentes da estratégia de optimização energética e busca por soluções mais amigas do ambiente implementadas pela empresa presidida por Carlos Coutinho.

Segundo a Viver Santarém, a colocação das mantas térmicas nos planos de água e a substituição da caldeira para aquecimento do ar, da água das piscinas e do aquecimento das águas quentes sanitárias, permitiram reduções na ordem dos 42% no consumo de gás natural nesse espaço desportivo.

As duas medidas integram o conjunto de acções identificadas pelo Plano Estratégico para a Transição Energética e Sustentabilidade, desenvolvido pela Viver Santarém, que serão implementadas durante os anos 2025 e 2026. “Estes investimentos vão alterar profundamente o perfil de consumo das instalações desportivas, permitindo uma redução significativa de gastos, com impactos visíveis nos próximos anos”, vinca a empresa.