Activado Plano Especial de Emergência para cheias em Santarém

A Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém activou o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, na sequência da chuva dos últimos dias que fez aumentar os caudais do rio e afluentes. Numa nota publicada no Facebook, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indica que o Plano prevê um conjunto de acções e de equipas de prevenção, de modo a auxiliar as populações em caso de ocorrência de cheias no leito do rio Tejo. De acordo com a proteção civil, a chuva registada na Região de Lisboa e Vale do Tejo e as descargas das barragens e afluentes da bacia hidrográfica do Tejo aumentaram os caudais do rio e seus afluentes.