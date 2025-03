Adjudicada construção para Serviços Técnicos e Administrativos em Vila Franca de Xira

A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou a adjudicação, na sua última reunião de executivo, a empreitada para uma construção modular destinada aos serviços técnicos e administrativos do Complexo Municipal das Oficinas de Povos. A empreitada foi adjudicada à empresa "Disruptive Ideas Engineering Portugal, Lda" e terá um valor de execução de 449.679,69€, acrescido de IVA. O prazo total para conclusão da obra está estipulado em 120 dias, sendo 50 dias destinados à elaboração do projecto de execução e 70 dias para a execução da construção propriamente dita.

A abertura das propostas ocorreu a 16 de Janeiro tendo sido submetida uma única proposta, no caso, a da empresa vencedora. Ao todo, recorde-se, serão colocados módulos que permitirão criar novos gabinetes técnicos, uma sala de reuniões, circulação interior e instalações sanitárias, incluindo uma com acesso para pessoas com mobilidade reduzida nas oficinas municipais de Povos.

Os módulos vão ser usados pela Divisão de Obras Municipais e pela Unidade de Obras por Administração Directa, permitindo, segundo a câmara, criar espaços de trabalho actualizados, modernos e adequados ao funcionamento quotidiano.