A Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Vale Marinhas recebeu um apoio da Câmara de Rio Maior no valor de 15 mil euros, para ajudar a comparticipar obras de beneficiação na sede da colectividade.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Associação de Vale Marinhas com obras na sede

A Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Vale Marinhas recebeu um apoio da Câmara de Rio Maior no valor de 15 mil euros, para ajudar a comparticipar obras de beneficiação na sede da colectividade. Entre os trabalhos efectuados, procedeu-se à conclusão das paredes até ao telhado e colocação de caixilharias, criando as condições necessárias para a boa utilização do espaço pela população.

O apoio foi aprovado por unanimidade na reunião de câmara de 14 de Fevereiro. O cheque simbólico foi entregue aos dirigentes da colectividade pelo presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, acompanhado pelo vice-presidente, Lopes Candoso, e pelas vereadoras Leonor Fragoso e Carla Dias.à