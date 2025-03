Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça comemorou o primeiro ano de vida

A Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA) comemorou o primeiro aniversário a 8 de Março. Face às condições meteorológicas adversas, a visita guiada foi adiada e as palestras e o almoço transferidos para um salão do Clube Desportivo “Os Águias”, em Alpiarça. Cerca de quatro dezenas de pessoas foram recebidas com o tradicional café das velhas e bolos de noivo, a que se seguiu a palestra Território e Gentes, com Ricardo Hipólito.

O orador, um estudioso dos usos e costumes das gentes da região, abordou a evolução geográfica e humana de Alpiarça, realçando a importância do Tejo na vida das populações, bem como o papel dos avieiros e dos arroteadores no desenvolvimento local. O almoço, a cargo do cozinheiro Marco Rodrigues, de Alpiarça, baseou-se na tradição local, com carapaus de escabeche, queijos, carne de alguidar, miga fervida, arroz com feijoca, pão caseiro e abafado e vinhos de produtores de Alpiarça. O arroz-doce e a fruta da época completaram a refeição.

A encerrar a actividade, o presidente da associação, Joaquim Nascimento, e os membros da direcção, Teresa Fonseca e João Galante, agradeceram os apoios recebidos e apresentaram um breve balanço do primeiro ano de vida da associação, com as actividades desenvolvidas e as perspectivas de futuro.

Conheça a história desta associação numa próxima edição impressa de O MIRANTE.