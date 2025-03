Autocarro gratuito entre o centro de Santarém e a estação da CP

A Câmara de Santarém vai disponibilizar a partir de segunda-feira, 10 de Março, um serviço de autocarro gratuito, em que cada mini-bus com a lotação de 28 lugares vai fazer a ligação entre a Avenida D. Afonso Henriques, no centro da cidade, e a estação ferroviária, na Ribeira de Santarém. A ligação não tem paragens e visa desincentivar o uso de automóvel para aceder ao transporte ferroviário. Este serviço é financiado pela Câmara Municipal de Santarém e será executado pela operadora local de transporte público de passageiros - Rodoviária do Tejo, SA.



O serviço é financiado pela Câmara de Santarém e será executado pela Rodoviária do Tejo. Vai realizar-se de segunda a sexta-feira, em três horários de manhã e três horários de tarde. De manhã, o percurso entre a Avenida D. Afonso Henriques (junto ao Campo Infante da Câmara) e a estação ferroviária (Ribeira) é garantido nos seguintes horários: 06h30, 07h15 e 08h10. À tarde, no sentido inverso, a saída da estação dá-se às 18h15, 19h15 e 20h10.



O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), refere que a implementação desta medida é uma consequência do programa que o governo implementou, de criação de passes ferroviários mensais 20 euros que levou a um aumento exponencial da procura do transporte ferroviário e da procura de estacionamento, nas imediações da estação de Santarém. Para além da criação do serviço de autocarro gratuito, a Câmara de Santarém diz que vai criar duas novas bolsas de estacionamento gratuito.



O autarca adianta que o serviço ferroviário de Intercidades com origem ou destino em Santarém aumentou, em Janeiro deste ano, 87% em relação ao período homólogo de 2024, transportando mensalmente 27.000 passageiros. No caso dos serviços Regional e Inter-regional o aumento foi de 50%, alcançando 165.000 passageiros no mês de Janeiro. “Trata-se do aumento mais significativo, em termos proporcionais, a nível nacional", refere João Leite