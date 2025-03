Câmara de Alenquer aprova apoio de 54 mil euros ao Sport Alenquer e Benfica

O Município de Alenquer vai atribuir 54 mil euros ao Sport Alenquer e Benfica para apoio à execução do contrato programa de actividades. O valor a atribuir diz respeito a 12 meses de actividade do clube e começam a ser pagos este mês de Março, sendo que a prestação inicial será de 27 mil euros. As dez prestações mensais seguintes serão no valor de 2.454,54 euros e a última prestação mensal de 2.454,60 euros.

O clube compete na modalidade de futebol em todos os escalões de formação e de competição existentes (petizes, traquinas, benjamins, infantis, iniciados, juvenis, juniores e seniores), em todas as competições regionais da Associação de Futebol de Lisboa e realiza acções de formação de captação de jovens atletas nas escolas de Alenquer e Carregado.

O clube compete também na modalidade de hóquei em patins em todos os escalões de formação e de competição e participa em todas as competições regionais e nacionais da Associação de Patinagem de Lisboa e da Federação Portuguesa de Patinagem.

De acordo com o contrato, o clube compromete-se a competir na modalidade de patinagem de velocidade, de forma individual por atleta, com cerca de 25 praticantes, em todas as competições regionais e nacionais. O Sport Alenquer e Benfica também é responsável por organizar o Torneio 25 de Abril em Futebol e torneios de fim de época nos escalões de formação na modalidade de hóquei em patins.