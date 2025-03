Casa do Povo de Arcena assinala 91 anos

A Casa do Povo de Arcena vai celebrar o seu 91.º aniversário no dia 16 de Março, a partir das 15h00. O evento vai contar com a atribuição de diplomas aos sócios com 25 e 50 anos de associados seguida da actuação das secções da Casa do Povo de Arcena e de um grupo convidado. No final, haverá um beberete e o cantar dos parabéns.

A Casa do Povo de Arcena reafirma a intenção de continuar a fazer jus ao seu lema: "fazer sempre mais e melhor em prol de todos e de todas que frequentam a nossa casa”.