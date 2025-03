Denúncia de descargas de produtos químicos em ribeira do Cartaxo

Na última Assembleia Municipal do Cartaxo o deputado Rodrigo Rodrigues levou para discussão os maus cheiros provenientes de uma ribeira, que estarão a ser provocados pela descarga de resíduos químicos provenientes de uma empresa. O presidente da câmara municipal, João Heitor, afirma que também tem conhecimento da situação e que a empresa já foi notificada.

Segundo os autarcas a empresa é a Sotembal - Sociedade Técnica de Embalagem, com sede na Zona Industrial do Cartaxo. Os eleitos referem que a empresa, que trabalha com produtos químicos, já foi notificada algumas vezes pelo incumprimento de regras estabelecidas. “Nós já fomos alertados para a situação anteriormente e contactámos a Cartágua, que por sua vez tem feito algum controlo dos afluentes à saída da fábrica e que já detectou valores que não estavam dentro dos parâmetros”, referiu o presidente João Heitor.

O autarca adiantou que o município está acompanhar a situação, pois este é um problema que afecta directamente a população, assegurando que já foi exigido à empresa para não desobedecer às regras mais nenhuma vez. O vice-presidente, Pedro Reis, acrescentou que segundo as análises da Cartágua, no último trimestre, a empresa tem cumprido os parâmetros, mas da próxima vez que não cumprirem as regras a ordem será para fechar a unidade.