EntoGreen assinalou primeiro aniversário da unidade industrial de Santarém

A EntoGreen assinalou o primeiro aniversário da sua unidade de produção industrial de Santarém com o descerramento de uma placa comemorativa, no interior das suas instalações, na tarde de dia 6 de Março. Um momento que serviu também para comemorar o 11º aniversário da criação da empresa.



Daniel Murta, CEO da EntoGreen, e João Leite, presidente da Câmara de Santarém, descerraram a placa comemorativa dos dois momentos, seguindo-se uma vista ao interior da fábrica, líder do novo sector bioindustrial em Portugal, que entre outras matérias-primas, consegue dar resposta a uma necessidade do mercado: o aproveitamento do bagaço de azeitona. O que antes era um resíduo industrial passou a ser utilizado como alimento para as larvas de insecto, que depois dão origem a produtos como farinhas, que podem ser utilizadas na produção de alimentos para humanos e para ração animal. Decorreu ainda uma reunião que serviu para conhecer os projectos e iniciativas da EntoGreen e para fortalecer a parceria com a Câmara de Santarém.