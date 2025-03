Freguesia de Espite tem uma nova creche para 42 crianças

A nova creche do Centro Social e Paroquial São João Baptista, em Espite, no concelho de Ourém, foi inaugurada ofialmente na quarta-feira, 5 de Março. A cerimónia contou com a presença de várias entidades, incluindo a secretária de Estado da Acção Social e Inclusão, Maria Clara Mendes, e do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque. A infraestrutura, que se encontra em funcionamento desde Dezembro de 2024, disponibiliza 42 vagas e representa um reforço significativo na oferta de serviços às famílias da freguesia. O projecto foi viabilizado através de um protocolo que permitiu a sua construção, com um investimento total de cerca de 440 mil euros. Destacam-se os 190 mil euros financiados pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) e um apoio de aproximadamente 150 mil euros da Câmara Municipal de Ourém.

Durante a cerimónia, o Bispo da Diocese de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, procedeu à bênção das novas instalações, num evento que reuniu ainda a presidente da Junta de Freguesia de Espite, Dulce Mateus, a directora do Centro Distrital de Santarém do Instituto da Segurança Social, Paula Carloto, membros do executivo municipal, a direcção do Centro e diversas entidades locais.

No seu discurso, o presidente da câmara elogiou o empenho do Centro Social e Paroquial na concretização do projecto e sublinhou a importância de investimentos como este para a fixação de pessoas no território. “Queria destacar o trabalho meritório desta instituição e o compromisso que tem demonstrado. O apoio de cerca de 150 mil euros que a câmara municipal disponibilizou insere-se numa lógica de equidade, semelhante ao que temos vindo a fazer com outras instituições do género um pouco por todo o concelho”, afirmou Luís Miguel Albuquerque. Maria Clara Mendes destacou a colaboração entre os vários intervenientes no projecto, considerando a nova creche um exemplo de articulação entre o Governo, o município, a junta de freguesia e o centro social.