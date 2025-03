Proposta de protocolo com a Vitiourém para criação da Bio-Região de Ourém foi aprovada pelo executivo municipal.

Ourém aprova protocolo para criação da Bio-Região no concelho

A Câmara Municipal de Ourém aprovou a proposta de colaboração entre o município e a Vitiourém – Associação de Promoção da Vitivinicultura de Ourém para a atribuição de um apoio financeiro aos encargos decorrentes da execução do projecto de criação e desenvolvimento da Bio-Região de Ourém. A principal finalidade da iniciativa é potencializar o crescimento económico e social do concelho.

O apoio financeiro é de um montante de até 30.048,90 euros, cobrindo completamente a execução técnica do projecto, a formação e as acções de implementação e promoção da Bio-Região, refere a autarquia em comunicado. A Bio-Região representa uma região onde agricultores, cidadãos, operadores turísticos, associações e poder local promovem princípios e práticas biológicas, assumindo um compromisso para a gestão sustentável de recursos. A iniciativa tem como objectivo valorizar os produtos biológicos e associá-los à promoção do território, aos seus recursos e à sua identidade, reforçando a sustentabilidade e o desenvolvimento local.