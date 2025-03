Sardoal recebe mostra de meios da Protecção Civil

Gabinete Municipal de Protecção Civil, Florestal e Bombeiros de Sardoal vai promover uma Mostra de Meios e Agentes de Protecção Civil, no dia 13 Março, no âmbito do Dia Internacional da Protecção Civil.

No âmbito do Dia Internacional da Protecção Civil, celebrado anualmente a 1 de Março, o Gabinete Municipal de Protecção Civil, Florestal e Bombeiros de Sardoal vai organizar junto do Quartel dos Bombeiros, na Tapada da Torre, uma Mostra de Meios e Agentes da Protecção Civil. A iniciativa decorre a 13 de Março e o objectivo é sensibilizar a comunidade para os problemas e riscos, permitindo uma interacção com as entidades e os recursos disponibilizados.

Juntamente com os meios do Gabinete, o evento vai contar com a presença da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, da Força Especial de Protecção Civil, do Exército Português, da Polícia de Segurança Pública, da Guarda Nacional Republicana e da Unidade de Emergência de Protecção e Socorro.