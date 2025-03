VMER de Vila Franca de Xira accionada mais de duas mil vezes o ano passado

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), situada no Hospital Vila Franca de Xira, foi accionada 2.322 vezes o ano passado, numa média superior a seis vezes por dia, segundo dados do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Segundo esta entidade, a taxa de operacionalidade da VMER de Vila Franca de Xira ronda os 99%. A viatura conta com tripulação médica e de enfermagem e equipamento para suporte avançado de vida, capaz de salvar vidas em casos de acidente ou doença súbita. As VMER, recorde-se, têm como principal objectivo a estabilização pré-hospitalar e o acompanhamento médico durante o transporte de vítimas de acidente ou doença súbita.