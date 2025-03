Associação dos Bombeiros da Merceana com novos órgãos sociais

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Merceana (AHBVM), concelho de Alenquer, elegeu os novos órgãos sociais para concluir o mandato 2023 a 2026.

A tomada de posse aconteceu na reunião da assembleia-geral, dia 7 de Março, após votação na única lista concorrente.

A AHBVM é presidida por Nuno Alexandre do Vale Conrado e na vice-presidência está João Carlos Conceição Rosado.

A mesa da assembleia-geral é liderada por José Miguel Ganchas Comporta e na vice-presidência, João Pedro Franco Marques Airoso.

Orlando de Carrilho foi eleito presidente do conselho fiscal da associação e Luísa Ferreira Vitorino como vice-presidente.

“A pronta tomada de posse reforça o compromisso com a continuidade dos trabalhos e com a dedicação às responsabilidades inerentes à gestão da associação. Este momento assinala o início de uma nova etapa, com os esforços focados na prestação de serviços de qualidade à comunidade local”, lê-se no site da AHBVM.