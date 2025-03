Caminhada pela consciencialização do autismo no Cartaxo

As inscrições estão abertas para a caminhada do Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, no Cartaxo.

A ASAS - Associação de Amigos das Pessoas com Perturbações do Espectro do Autismo no concelho do Cartaxo vai assinalar o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo com uma caminhada solidária de cinco quilómetros para angariar verbas. A receita destina-se a adquirir material educativo para as salas de ensino especial do concelho. As inscrições encontram-se abertas até 29 de Março, estando o evento agendado para a manhã de 6 de Abril com início na Quinta das Pratas. A iniciativa tem o apoio da Câmara do Cartaxo e contará com cerca de 200 participantes.