Município de Alcanena põe ponto final a protocolo com a TV Minde

Encerrar do processo que envolvia um protocolo com a Casa do Povo de Minde e os serviços prestados pela TV Minde à Câmara de Alcanena arrastava-se desde 2021.

A Câmara de Alcanena encerrou o processo que envolvia um protocolo com a Casa do Povo de Minde, que através da TV Minde, se comprometia a divulgar os eventos desenvolvidos pelas entidades do concelho de Alcanena durante o ano de 2021. Em causa estava a atribuição de um apoio anual no valor de cinco mil euros, aprovado em reunião camarária no anterior mandato liderado pelo Partido Socialista e que o actual executivo, de maioria PSD, entendeu não atribuir na totalidade.

Na reunião de câmara de 10 de Março, o executivo aprovou por unanimidade a atribuição de um apoio à Casa do Povo de Minde, como encerrar do processo com a TV Minde, no valor de 3.750 euros referentes a nove meses de prestação de serviços ao município de Alcanena na divulgação de iniciativas.

O vice-presidente do município, Alexandre Pires, que dirigiu os trabalhos na ausência do presidente daquela autarquia, explicou que faltava regularizar o pagamento deste apoio e vincou que o suporte físico do trabalho desenvolvido pela TV Minde de 2017 a 2021, até ao início do actual mandato autárquico nunca foi entregue ao actual executivo estando em paradeiro desconhecido. A TV Minde, ressalvou, sempre disse que entregou o material.

“Este apoio foi aprovado pelo anterior executivo para o ano de 2021. Nós entrámos e não nos foi entregue esse suporte [do trabalho desenvolvido]”, começou por referir a O MIRANTE a vereadora dos pelouros da Comunicação e Associativismo, Marlene Carvalho, sublinhando que, no entanto, “há evidências do trabalho feito até 2021”. Foi por isso, justificou, que foi agora feita a atribuição do apoio correspondente aos meses que estavam em falta.

Sobre a decisão da não renovação do protocolo com a Casa do Povo de Minde para a prestação de serviços de comunicação através da TV Minde, Marlene Carvalho disse ao nosso jornal que a câmara municipal tem actualmente outros instrumentos de trabalho. Salientou ainda que “com toda a transparência” e após ter sido revisto o regulamento de apoios ao associativismo está a ser feito “um trabalho de pareceria com as associações” que concorrem a apoios municipais.

O vereador do PS, Tiago Borralho, considerou a solução encontrada pelo executivo liderado por Rui Anastácio (PSD) como sendo “equilibrada e justa”.