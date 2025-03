OesteCIM promove debate sobre o futuro da região

Comunidade Intermunicipal do Oeste organiza o Oeste Summit a 13 de Março, na FIL, para debater o futuro da região até 2050. O evento reúne líderes, especialistas e cidadãos para discutir soluções de mobilidade, economia e qualidade de vida.

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM) vai apresentar publicamente o Oeste Summit, um evento que se propõe a desenhar a visão da região para 2050. No dia 13 de Março, o auditório 1 do Centro de Reuniões da FIL, em Lisboa, será palco de um encontro entre líderes, especialistas e cidadãos, unidos pelo objectivo de responder à pergunta: "O que a região pretende ser em 2050?".

Durante o evento, serão discutidas soluções e estratégias para os desafios que a região enfrentará nas próximas décadas. Um dos temas centrais será a mobilidade, que se propõe a ser um direito universal, gratuito e acessível para todos, materializado através do Passe M. Esta medida pretende garantir que os jovens possam continuar os estudos, aumentar o rendimento das famílias, promover a actividade dos seniores e assegurar o acesso ao transporte para a população em geral.

O evento contará com painéis de debate orientados para os pilares estratégicos da região: Governança Inteligente, Sociedade Inteligente, Mobilidade Inteligente, Economia Inteligente, Ambiente Inteligente e Qualidade de Vida Inteligente.

O presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Pedro Folgado, marcará presença em dois fóruns de discussão durante o dia: Governança Inteligente, na condição de membro do Conselho Directivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses e, a representar o município, intervirá no debate Sociedade Inteligente.