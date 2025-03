Urgências pediátricas do Hospital Vila Franca de Xira fecham à noite e fins-de-semana

Depois de vários meses a funcionar a meio-gás e com encerramentos quase semanais, as urgências pediátricas do Hospital Vila Franca de Xira vão mesmo passar a fechar portas aos utentes à noite e aos fins-de-semana já a partir deste mês. Um desfecho que já era esperado por alguns e agora confirmado por Carlos Andrade Costa, gestor da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo, onde se inclui o Hospital VFX, numa reunião realizada com os autarcas dos cinco concelhos servidos por essa unidade de saúde.

Na sequência dessa reunião, Silvino Lúcio (Azambuja), Carlos Alves (Arruda dos Vinhos), Pedro Folgado (Alenquer), Carlos Coutinho (Benavente) e Fernando Paulo Ferreira (VFX) assinaram uma carta conjunta repudiando a decisão e pedindo ao governo para intervir com urgência para manter as urgências a funcionar.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), confirma que a decisão foi comunicada aos autarcas numa reunião no dia 26 de Fevereiro e que a justificação apresentada para o encerramento das urgências foi a da falta de médicos para assegurar o serviço. “Até agora as urgências pediátricas estiveram sempre abertas e as pessoas desta área agora terão de se deslocar aos hospitais centrais”, lamenta o autarca, que já tinha dito em reunião de câmara esperar que os constantes encerramentos das urgências pediátricas não significassem o fecho total do serviço.

Em comunicado, os autarcas dos cinco concelhos repudiam a decisão que lhes foi comunicada por Carlos Andrade Costa e manifestam a sua extrema preocupação com o crescente degradar dos serviços de atendimento às populações, “que já estão prejudicadas com o funcionamento intermitente das urgências de obstetrícia e ginecologia” do hospital.

Os cinco autarcas exortam a ministra da Saúde e o primeiro-ministro a tomarem medidas urgentes para evitar este encerramento que, consideram, é inaceitável, nas imediações da capital do país. Os presidentes de câmara garantem que irão continuar a lutar pelo direito à saúde das 250.000 pessoas que estão dependentes de um hospital a funcionar em condições, “até à completa regularização do funcionamento dos serviços do hospital que as serve e que foi construído com o apoio financeiro de todos os municípios”, referem.

O MIRANTE tem dado eco nas últimas semanas às queixas de autarcas e utentes do hospital sobre o encerramento destas urgências. Em VFX, recorde-se, o executivo continua a aguardar ser recebido pela ministra da Saúde, num pedido que se arrasta desde o último Verão. No final de Janeiro, uma portaria publicada em Diário da República indicava que o acesso às urgências pediátricas da Região de Lisboa e Vale do Tejo e Santarém passava a exigir um contacto prévio com Linha SNS 24, num projecto-piloto para testar o Plano de Reorganização para as Urgências de Pediatria, antes de ser alargado a todo o país.