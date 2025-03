Detido em Tomar para cumprir resto da pena de prisão

Jovem de 28 anos teve uma licença de saída precária em Agosto último e não regressou à cadeia de Leiria. Foi apanhado pela PSP no Bairro 1º de Maio, em Tomar.

Um homem de 28 anos que não tinha regressado ao Estabelecimento Prisional de Leiria para cumprir pena, após uma saída precária concedida em Agosto último, foi detido em Tomar, no dia 12 de Março e reencaminhado para a cadeia, para continuação de cumprimento de pena de prisão.

A detença foi feita pela PSP de Tomar, que deu cumprimento a um mandado de detenção e condução a estabelecimento prisional. O visado encontrava-se em ausência ilegítima do estabelecimento prisional desde Agosto de 2024, momento em que lhe foi concedida uma saída de curta duração. Após várias diligências, as autoridades confirmaram a presença do indivíduo na cidade de Tomar e iniciou-se o planeamento da intervenção da PSP.

No decorrer da operação policial foram efectuadas buscas ao local, no Bairro 1º de Maio, onde se encontrava o visado, tendo-lhe ainda sido apreendido produto estupefaciente suspeito de ser cocaína (19 doses), devidamente acondicionadas e prontas para venda ao consumidor.