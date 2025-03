Moradores de Casais do Bruxo querem ruas alcatroadas

Os moradores de Casais do Bruxo, Alenquer, reclamam o asfaltamento de ruas que ainda estão em terra batida. João Serpa, um dos cerca de dez residentes no local, diz que o tout-venant não resolve o problema porque cada vez que chove acaba por ir parar às terras. Os moradores questionaram a Câmara de Alenquer sobre se está prevista alguma intervenção, uma vez que alguns arruamentos perto de Casais do Bruxo já foram intervencionados.

O presidente da câmara, Pedro Folgado (PS), referiu que o problema está identificado e que estão previstas obras de asfaltamento, mas não se compromete com datas. O vereador Tiago Pedro comprometeu-se a visitar o local e, antes do próximo Inverno, mitigar o problema com uma primeira camada fina de alcatrão. “A rede de caminhos é muito grande e muitos não foram asfaltados durante anos. Casos como o dos senhores temos mais de uma centena no concelho. As prioridades são de acordo com a oportunidade. Quando há alguma intervenção da Águas de Alenquer, por exemplo, aproveitamos para fazer a obra completa”, explicou.

O caminho que serve as casas é vicinal e nunca foi alcatroado. A União de Freguesias de Alenquer tem vindo a fazer manutenções mas o presidente, Paulo Matias, explica a O MIRANTE que para arranjar toda a zona são precisos cerca de 200 mil euros, verba elevada para uma junta. O autarca diz ainda que entregou à câmara uma lista de cerca de 20 zonas e caminhos que precisam ser alcatroados, incluindo os de Casais do Bruxo.