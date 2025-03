Simulacro testou resposta dos agentes de protecção civil em Azambuja

O município de Azambuja realizou, na quinta-feira, 6 de Março, um simulacro que envolveu o edifício da câmara municipal e a Praça do Município. A iniciativa, a propósito do Dia Internacional da Protecção Civil, celebrado a 1 de Março, teve como principal objectivo testar os diversos agentes de protecção civil.

O exercício começou com uma manifestação em frente aos Paços do Concelho, levando à mobilização dos meios da Guarda Nacional Republicana (GNR) para conter os protestos. Perante a resistência dos manifestantes à detenção, foi necessário reforçar o dispositivo policial, contando com a intervenção do Posto Territorial de Azambuja e do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Lisboa. A situação agravou-se quando um engenho pirotécnico foi lançado para dentro das instalações, provocando um incêndio e causando vários feridos. De imediato, foram accionados os meios de socorro da Protecção Civil de Azambuja, incluindo a Delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha, e as corporações de bombeiros de Alcoentre e Azambuja.

O edifício da câmara municipal foi evacuado, e o executivo municipal protegido, garantindo a segurança de todos os presentes. Além disso, perante uma ameaça de bomba, foi mobilizada uma unidade especializada composta pelo Grupo de Intervenção Cinotécnico – que utilizou cães para detectar possíveis explosivos – e pelo Centro de Inactivação de Explosivos e Segurança em Subsolo, que neutralizou a ameaça. Para assegurar a protecção dos cidadãos, a GNR e a Protecção Civil Municipal coordenaram a evacuação do perímetro da ocorrência.

Além de testar a rápida resposta dos agentes envolvidos, o simulacro integrou ainda um exercício técnico policial. A autarquia sublinha que estas iniciativas são essenciais para sensibilizar a população para a importância da protecção civil, contribuindo para a segurança das pessoas e bens, bem como para a preparação da sociedade face a eventuais situações de emergência.