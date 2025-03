Arquivado caso dos cavalos deixados pelo dono em Muge

A proprietária de um terreno junto à estrada que liga Muge e Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos, queixou-se às autoridades de ter uma dezena de cavalos abandonados na sua propriedade. A denúncia resultou numa operação da GNR a 18 de Outubro de 2023, que levou três éguas para o veterinário. Os restantes animais foram retirados passado pouco tempo. O caso foi arquivado pelo Ministério Público por não haver apreciação de veterinário sobre o estado de saúde dos animais e se a alegada falta de alimento ou bebida os colocou em risco de vida.

Segundo o processo a que O MIRANTE teve acesso, a dona da propriedade, Ana Batista, dava conta de que a 21 de Dezembro de 2022 foi contactada pelo proprietário dos cavalos que lhe perguntou se podia colocar onze animais no seu terreno, mediante o pagamento de uma quantia mensal. Ana Batista assentiu mas acabou por não celebrar qualquer contrato de arrendamento, por pensar que seria por pouco tempo. Em Maio de 2023, contactou o proprietário dos cavalos para que retirasse os animais do seu terreno, conforme combinado, “chamando-lhe a atenção para o facto de os animais não terem água e se apresentarem magros”, além de lhe terem roído sobreiros e danificado a vedação com prejuízos que estimou em 2.500 euros. Acusações que a investigação não conseguiu provar.

Pedro Costa era quem tratava dos cavalos e reconheceu que os animais não estavam nas condições desejáveis, mas que não estavam a morrer à fome. “O dono, que conheço há vários anos, prometeu-me que ia levar alguns para Espanha, entre outras promessas, mas nunca cumpriu nada, nem dá a cara. Sou eu que me tenho substituído a ele e com isso tenho perdido muito dinheiro, milhares de euros”, afirmava na altura.