Duas dezenas de novos recrutas nas corporações de bombeiros do concelho de Ourém

O Dia Internacional da Protecção Civil, que se celebra a 1 de Março, foi assinalado na Praça D. Maria II com uma cerimónia de promoção a bombeiro de terceira dos elementos que constituíram a primeira recruta conjunta dos Bombeiros de Ourém, Caxarias e Fátima. No evento foram ainda apresentados 20 novos recrutas das corporações. O projecto pioneiro dos bombeiros do concelho de Ourém visa enaltecer o espírito de equipa e a união entre os elementos dos diferentes corpos.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Ourém, Guilherme Isidro, agradeceu ao município o apoio disponibilizado e parabenizou todos os envolvidos num projecto que constitui “um importante impulso no desenvolvimento do trabalho que tem vindo a ser realizado”. O comandante Sub-regional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo, David Lobato, relembrou os princípios e valores que a Protecção Civil representa e a importância do trabalho em equipa. Felicitou os novos bombeiros do concelho e deu-lhes as boas-vindas, certo de que terão um futuro de sucesso e com “impacto positivo nas comunidades”.

A última palavra pertenceu ao presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, que agradeceu às três corporações de bombeiros concelhias pela iniciativa das recrutas conjuntas, projecto “que deve ser replicado no futuro porque é um bom exemplo não só para o concelho, mas também para a nossa região e para o país”.

A celebração marcou o início das comemorações do “Mês da Protecção Civil” no Médio Tejo. Como forma de fortalecer a cultura de prevenção e a capacidade de resposta da população, ao longo do mês, nas escolas do concelho, serão realizadas simulações de incêndio e acções de sensibilização sobre como agir em caso de acidentes graves ou catástrofes, promovendo um concelho mais seguro e resistente.