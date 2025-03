Homem detido em Vila Franca de Xira por posse de arma proibida

Um homem de 50 anos, de Vila Franca de Xira, foi detido a 12 de Março pela Polícia de Segurança Pública por suspeita da prática de um crime de posse de arma proibida. A detenção ocorreu no âmbito de uma operação policial relacionada com um inquérito por violência doméstica e no decorrer da investigação foi realizada uma busca domiciliária, com cumprimento de mandado emitido pelo Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira, que resultou na apreensão de um vasto arsenal de armas e munições.

Entre os itens apreendidos encontram-se uma pistola de calibre 6,35mm, com carregador, uma carabina (arma de ar comprimido) calibre 5.5mm com mira telescópica, três pistolas de alarme de calibres 8mm, 4.5mm e 8mm, respectivamente, uma pistola de alarme de calibre 8mm com carregador, diversas munições, incluindo 13 de calibre 9mm, 18 de calibre 6,35mm, uma munição de 22mm e várias caixas de chumbos de diferentes calibres, bem como três botijas de CO2, dois coldres em pele preta e uma caixa contendo diversas peças de armas.

Após a detenção o indivíduo foi presente aos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência, permitindo-lhe aguardar o desenrolar do processo em liberdade.