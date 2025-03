Obras atrasadas no edifício da GNR de Coruche

As obras de reabilitação e adaptação das instalações do Destacamento Territorial da GNR de Coruche vão sofrer um atraso significativo, estando agora prevista a conclusão apenas para o final de Setembro ou Outubro, confirmou a O MIRANTE o presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira (PS).

De acordo com o autarca, a necessidade de intervenções estruturais não previstas em projecto, identificadas durante o decurso da obra, obrigou a ajustes que vão prolongar o prazo inicialmente estabelecido para Maio deste ano. “No âmbito daquela obra surgiram algumas situações, do ponto de vista estrutural, que não estavam previstas, o que é normal numa remodelação. Isso fez atrasar os trabalhos”, afirma o autarca.

O principal factor que levou ao adiamento prende-se com as exigências das normas sismológicas, que obrigam a que os edifícios públicos sejam dimensionados para resistência a sismos. A cobertura existente no edifício, situado na Rua dos Bombeiros, não oferecia essa segurança, pois não tinha qualquer lage, apenas ferro e soalho em madeira, obrigando a um reforço estrutural com um custo adicional de cerca de 300 mil euros.

O autarca pretende agendar uma reunião com o Ministério da Administração Interna para discutir a prorrogação do contrato de arrendamento do espaço onde está actualmente instalado provisoriamente o posto da GNR de Coruche. O contrato vigente, celebrado com a Santa Casa da Misericórdia de Coruche, termina a 31 de Maio, sendo necessário encontrar uma solução até à conclusão da obra.

O concurso para a reabilitação do edifício do Destacamento Territorial da GNR de Coruche foi publicado em Diário da República a 25 de Janeiro de 2023, com um valor base superior a 1,2 milhões de euros. A obra foi consignada em Novembro do mesmo ano, numa cerimónia presidida pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

Destacamento transferido provisoriamente para Samora Correia

Enquanto decorrem as intervenções, o posto da GNR de Coruche encontra-se a funcionar provisoriamente nas antigas instalações do centro de dia, situado junto à Avenida Luís de Camões, propriedade da Misericórdia de Coruche. A autarquia assume uma despesa mensal de 1.200 euros pelo arrendamento do imóvel, suportando também os custos de água e electricidade. Já o Destacamento Territorial da GNR foi transferido para Samora Correia, no concelho de Benavente, durante o período das obras. As instalações da GNR de Coruche apresentavam problemas há vários anos, com sucessivos apelos para a sua requalificação.