Politécnico de Santarém aumenta alojamento para estudantes com apoio do PRR

O Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém) vai criar ou ampliar quatro residências para estudantes com financiamento europeu do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num investimento de 7,6 milhões de euros, que permitirá, no total, disponibilizar 436 camas. Em comunicado, a instituição explica que recebeu a notificação oficial da aprovação de quatro candidaturas ao financiamento do PRR, destinadas a quatro residências estudantis.



Os projectos abrangidos são a Residência de Estudantes EPC, na antiga Escola Prática de Cavalaria, com 131 camas e um investimento de 4,3 milhões de euros; a Residência de Estudantes Andaluz, que contará com 153 camas e 1,7 milhões de euros de investimento; a Residência de Estudantes São Pedro, com 103 camas e 1,2 milhões de euros; e a Residência de Estudantes Pedro Álvares Cabral, com 49 camas e um investimento de 290 mil euros.



No documento é referido que, além destas obras, o IPSantarém irá inaugurar duas novas residências com apoio do PRR, que acrescentarão mais 112 camas à oferta de alojamento estudantil da cidade: Residência do Colégio do Regente (74 camas), na Escola Superior Agrária de Santarém, e a Residência da Escola Superior de Educação de Santarém (38 camas). Com estes investimentos, “o total de camas disponíveis para estudantes em Santarém será ampliado para 548 camas, representando um marco significativo no reforço das condições de acolhimento e apoio aos estudantes”, lê-se no comunicado.



Citado no comunicado, o presidente do IPSantarém, João Moutão, considerou que estas iniciativas vão oferecer “condições dignas e acessíveis aos estudantes e atrair novos talentos para Santarém”. A apresentação oficial desses projectos terá lugar durante a sessão de inauguração da nova Residência da Quinta do Galinheiro, no Campus da Escola Superior Agrária, no dia 21 de Março de 2025, às 11h30.