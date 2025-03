Tentam matar aniversariante para se vingarem de expulsão da festa

O Tribunal de Santarém está a julgar um grupo de cinco homens com ligações familiares por tentativa de homicídio de um homem que expulsou um dos arguidos da sua festa de aniversário. A situação ocorreu na localidade de Azervadinha, concelho de Coruche, onde reside o aniversariante, e os arguidos moram em Ponte de Sor. Segundo o Ministério Público, os cinco arguidos estão desavindos com a vítima por diferendo familiar relacionado com a festa de aniversário que ocorreu em 2020.

Refere a acusação que no dia 16 de Outubro, na sequência das desavenças, os arguidos em comunhão de esforços e na sequência de um plano traçado previamente, deslocaram-se num carro, por volta das 19h00, às imediações da Rua da Escola na Azervadinha. Segundo a investigação estes sabiam que o alvo a atingir costumava estar ao final da tarde em casa. Quando chegaram ao local o arguido que conduzia a viatura dirigiu-se ao homem que queriam atingir, que estava junto à casa, e o pai do jovem que tinha sido expulso da festa, que seguia no banco do pendura, efectuou um disparo.

O expulso da festa de aniversário, que estava no banco de trás do carro, empunhou uma espingarda caçadeira e efectuou dois disparos na direcção da vítima, que entretanto se tinha escondido atrás de um carro que estava junto à casa. Logo de seguida fugiram do local a alta velocidade, sem que tivessem atingido o homem.

Cinco meses depois as autoridades fizeram uma busca e apreenderam na casa do pai do expulso da festa duas espingardas caçadeira. Também encontraram na mesma zona onde residem os arguidos, em casa contíguas, a viatura usada.

Para o Ministério Público, os arguidos só não conseguiram tirar a vida à vítima porque os projécteis não acertaram o alvo que pretendiam, “o que só não aconteceu por manifesta sorte e porque este se atirou para o chão e procurou abrigo.