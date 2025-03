Utentes protestam contra o fecho urgência pediátrica do Hospital Vila Franca de Xira

Utentes servidos pelo Hospital Vila Franca de Xira vão manifestar-se dia 15 de Março contra o encerramento da urgência pediátrica durante a noite e ao fim-de-semana, uma medida motivada pela falta de médicos e integrada na reorganização do serviço em várias unidades hospitalares do país.

A partir de sábado, a urgência pediátrica do Hospital Vila Franca de Xira (Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo), que serve também os municípios de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja e Benavente, passará a estar fechada entre as 20h00 e as 09h00 e durante todo o fim-de-semana.

A decisão, comunicada no final de Fevereiro aos presidentes de câmara dos cinco concelhos abrangidos, gerou forte contestação entre autarcas e utentes. Em resposta, um grupo de cidadãos organizou uma manifestação para sábado, a partir das 15:00, junto ao hospital.

“Muitos de nós somos pais e estamos preocupados com o impacto desta medida. O nosso objectivo é fazer ouvir a nossa voz e tentar reverter o encerramento”, afirmou à Lusa Pedro Leal, um dos promotores do protesto e residente em Benavente.

A indignação já se reflectiu numa petição pública lançada online, que ultrapassava ontem as 6.250 assinaturas.

“O acesso rápido e eficaz a cuidados médicos de emergência para as nossas crianças é um direito fundamental. O encerramento deste serviço obriga as famílias a deslocações longas para outros hospitais já sobrecarregados, colocando em risco a vida e a saúde das crianças”, sublinhou Pedro Leal.

Contactado pela Lusa, o Hospital Vila Franca de Xira explica que a mudança se insere num projecto-piloto de reorganização das urgências pediátricas, que está a ser implementado em cerca de 20 unidades hospitalares, incluindo a região de Lisboa e Vale do Tejo, Leiria e a Área Metropolitana do Porto.

A unidade hospitalar garantiu que o serviço voltará a funcionar 24 horas por dia “a breve prazo”, assim que estiver concluída a reorganização.

Para mitigar o impacto da medida, entra em funcionamento, também no sábado, o Centro de Atendimento Juvenil e Infantil de Vila Franca de Xira, destinado a casos de urgências não urgentes. Além disso, a partir de 18 de Março, os utentes do Hospital VFX deverão contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) antes de se dirigirem às urgências de adultos e pediatria.

“Este sistema já está em funcionamento nas urgências de ginecologia e obstetrícia desde Dezembro do ano passado”, indicou a fonte hospitalar.