Vespa velutina dispara em Salvaterra de Magos

Só no ano passado foram eliminados mais de uma centena de ninhos desta espécie invasora no concelho de Salvaterra de Magos, mais do que a soma dos quatro anos anteriores.

A Câmara de Salvaterra de Magos revela que, em 2024, os serviços municipais procederam à destruição de 107 ninhos de vespa velutina, um aumento expressivo face aos anos anteriores, onde os valores oscilaram entre quatro e 37 ninhos. No total, desde 2020, já foram eliminados 211 ninhos, mais de metade no último ano, evidenciando a propagação acelerada da espécie pelo território nacional.

Os dados foram divulgados, em reunião de câmara, pelo presidente da autarquia, Hélder Esménio (PS), que sublinha o empenho dos serviços municipais na monitorização e combate à vespa asiática, cuja presença representa um risco para a apicultura e biodiversidade local.

244 cães recolhidos

No que toca à recolha e bem-estar animal, a câmara registou, em 2024, a recolha de 475 animais para o canil municipal, dos quais 244 eram cães. Graças à colaboração com associações de protecção animal, 222 foram adoptados. A autarquia tem ainda reforçado os programas de esterilização, com o número de procedimentos a crescer de 50, em 2022, para 157, em 2024, no caso dos cães, e de 47 para 81 no que respeita aos gatos. A autarquia revela que foram colocados chips em 241 animais em 2022 e 569 em 2024, um número crescente que também se verifica na vacinação anti-rábica que transitou de 435 (2022) para 513 em 2024.

Recorde-se que relacionado com estas matérias a Câmara de Salvaterra de Magos aprovou, em Março de 2024, o envio para consulta pública do Regulamento do Programa de Captura, Esterilização e Devolução de Gatos (CED), um instrumento que visa a gestão das colónias felinas no concelho. O documento estabelece os procedimentos para a identificação, esterilização e devolução dos animais ao seu território de origem, de forma a controlar a população e minimizar riscos para a saúde pública.