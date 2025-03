Avenida do Sorraia em Coruche vai ter nome do arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles

A actual Avenida do Sorraia, em Coruche, vai passar a chamar-se Avenida Arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles, numa homenagem ao reconhecido arquitecto paisagista, cuja obra e pensamento marcaram o urbanismo em Portugal. Trata-se de um processo que tem vindo a decorrer no âmbito das reuniões de toponímia do município, após consulta à família, que se mostrou sensibilizada com o gesto e autorizou com “enorme gosto” a decisão.

Os descendentes de Gonçalo Ribeiro Telles vincam que durante toda a sua vida, a vila de Coruche foi uma das suas maiores referências, tendo sempre transmitido o seu amor pelo concelho, à sua origem e da sua família paterna onde nunca deixou de passar grande parte do seu tempo.

Para Francisco Oliveira, presidente da Câmara de Coruche, Gonçalo Ribeiro Telles é uma referência no contexto nacional, não só pelo seu trabalho enquanto arquitecto paisagista, mas também pelo seu contributo político e num conjunto de áreas como a investigação. O edil frisou ainda que a escolha da Avenida do Sorraia para esta homenagem prende-se com a forte ligação de Ribeiro Telles às questões do paisagismo, com a natureza e com o ambiente. “Este local encaixa perfeitamente na filosofia e na obra do arquitecto”, salienta.

A cerimónia oficial de atribuição do novo nome ocorrerá assim que a nova placa esteja concluída, sendo previsto um momento solene para assinalar a homenagem. A autarquia prevê também atribuir, em Agosto, o nome de Mestre David Ribeiro Telles a uma zona envolvente da praça de touros de Coruche, reforçando assim o reconhecimento de figuras marcantes na história do concelho.

Pereira da Silva também deveria ser homenageado

Durante a reunião em que foi anunciada a decisão, o vereador Osvaldo Mendes não colocando em causa a referência a Gonçalo Ribeiro Telles levantou outra questão toponímica, referindo a ausência de uma homenagem ao Dr. Pereira da Silva, dentista e figura política de relevo em Coruche nos anos 80 e 90, tendo desempenhado os cargos de vereador, membro da assembleia municipal, deputado e Governador Civil. “Fará este ano 12 anos desde o seu falecimento e até à data ainda não foi considerado o seu nome para qualquer rua ou praça”, lamenta, criticando a falta de atenção da comissão de toponímia para com a figura.

Francisco Oliveira garante que não se trata de uma distração, mas sim da dificuldade em encontrar um local com dignidade suficiente para a atribuição do nome. O autarca assegura que a câmara tem recebido outros pedidos, nomeadamente para homenagear a Irmã Cândida, figura incontornável da missão evangelizadora e da acção social em Coruche.