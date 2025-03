Morre debaixo de camião no Vale de Santarém

Um homem faleceu este sábado, 15 de Março, debaixo de um camião no Vale de Santarém, concelho de Santarém. A vítima estaria a trocar o pneu da viatura quando esta tombou. Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo, o alerta foi dado às 11h59 e para o local foram mobilizados 16 operacionais dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, Bombeiros Voluntários de Santarém, VMER do Hospital de Santarém e GNR, em seis viaturas.