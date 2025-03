Ourém tem nove percursos pedestres para valorização turística e ambiental

A Câmara Municipal de Ourém aprovou um projecto que visa implementar nove percursos pedestres de pequena rota no concelho, reforçando a oferta turística, ambiental e de lazer do concelho, numa iniciativa que envolve juntas e uniões de freguesias e comunidade local. Os percursos vão ser formalizados através de protocolos a celebrar entre o município e as juntas de freguesia envolvidas (UF de Matas e Cercal, UF Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, Alburitel, Atouguia, Seiça, Caxarias, Espite, N.ª Sr.ª Piedade e N.ª Sr.ª Misericórdias).

Com um investimento que ascende aos 40 mil euros, a medida inclui a aquisição e implementação da sinalética, além da manutenção e actualização dos trilhos após a sua conclusão, bem como os custos de estudo e projecto e digitalização de percursos, suporte técnico e monitorização. “O projecto representa um passo importante para a dinamização do concelho de Ourém através da promoção do turismo de natureza e desporto ao ar livre, do turismo de natureza e incentivo ao desporto ao ar livre através da valorização do património ambiental e cultural do concelho”, lê-se numa nota de imprensa partilhada pela autarquia.