Chuva obriga a parar obra de ampliação do cemitério de Benavente

A obra de ampliação do cemitério de Benavente foi suspensa devido às condições meteorológicas adversas que se têm registado nos últimos meses. A decisão, formalizada por despacho com efeitos a partir de 13 de Janeiro, surge após solicitação do empreiteiro responsável pela obra e confirmação dos serviços técnicos da Câmara de Benavente de que o solo está completamente ensopado de lama, o que inviabiliza a continuação dos trabalhos.

A suspensão da obra, a cargo da Construções Martins & Reis Lda., está prevista no caderno de encargos para situações em que as condições climatéricas impossibilitam o avanço dos trabalhos. Os serviços técnicos da autarquia têm acompanhado a situação e garantem que, enquanto persistirem as actuais condições meteorológicas, não será possível retomar a empreitada. A suspensão manter-se-á até que o solo ofereça condições adequadas para a conclusão da obra. Recorde-se que a empreitada de ampliação do cemitério de Benavente arrancou em Novembro de 2024 com o objectivo de criar o maior número possível de covais numa nova área de 1500 metros quadrados, localizada junto ao espaço actual. O projecto foi adjudicado por 292 mil euros, acrescidos de IVA, com um prazo de execução de 120 dias. A necessidade de ampliar o cemitério de Benavente ocorreu num momento em que o actual espaço se encontra praticamente esgotado em áreas disponíveis para novos covais.