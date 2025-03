Comissão de Saúde da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa ignorada pela ULS

A Comissão de Saúde da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa está preocupada com o fecho das urgências pediátricas no Hospital Vila Franca de Xira e com a falta de médicos de família nos centros de saúde. Há meses, solicitou uma reunião com a administração da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, mas ainda não recebeu resposta.

A Comissão de Saúde da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa solicitou, há largos meses, uma reunião ao conselho de administração da Unidade Local de Saúde (ULS) do Estuário do Tejo mas sem resposta. O porta-voz da comissão, Paulo Barroca, que é presidente da assembleia de freguesia, diz que desde Abril de 2024 nunca mais teve informações em relação ao funcionamento dos centros de saúde da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, este último sem médicos de família e a atender utentes por vídeo-consulta.

A comissão de saúde vai reunir em breve, até porque está preocupada com o fecho das urgências de pediatria aos fins de semana no Hospital Vila Franca de Xira, preocupação transversal aos autarcas dos municípios servidos pelo hospital e que já se pronunciaram contra a medida.

Em relação ao funcionamento do Centro de Saúde de Alhandra, que também não tem médicos de família, a situação melhorou. Segundo explicou uma fonte a O MIRANTE, os utentes estão a ser atendidos em consulta por um médico e uma médica estrangeira e estão contentes com o serviço. As consultas não urgentes podem demorar cinco semanas a realizaram-se, mas as urgentes são encaminhadas para a Póvoa de Santa Iria ou outro centro de saúde do concelho de Vila Franca de Xira com disponibilidade de agenda.

Solicitámos esclarecimentos à ULS, nomeadamente sobre como estão a funcionar as consultas médicas e de enfermagem no Forte da Casa e em Alhandra, mas mais uma vez sem obtermos resposta.