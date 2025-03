Festival com rappers de Vialonga vai custar meio milhão de euros

O “Festival Sotaques”, que inclui um concerto com os rappers Wet Bed Gang, naturais de Vialonga, vai custar ao erário público meio milhão de euros e a proposta visando a autorização da adjudicação não ficou isenta de críticas em reunião de câmara. O festival vai ser financiado por fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência, nomeadamente a OIL de Vialonga, uma Operação Integrada em Comunidades Desfavorecidas da Área Metropolitana de Lisboa. “É mais uma festa que custará meio milhão de euros e que vamos entregar a uma empresa externa. É uma festa que embora importante faz com que se gaste meio milhão de euros que poderiam ser aplicados noutras coisas de revitalização de Vialonga que continuam por fazer, como a reabilitação urbana e de equipamentos”, criticou Joana Bonita, vereadora da CDU, justificando dessa forma a abstenção daquele partido na votação da proposta de adjudicação.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, lembrou que o financiamento do festival é totalmente feito pelo PRR e que a operação tem sido desenvolvida com vários parceiros do movimento associativo de Vialonga. “Este trabalho está a ser desenvolvido pelos parceiros locais de Vialonga, nomeadamente pelos grupos artísticos com origem naquela localidade, nomeadamente os Wet Bed Gang e têm envolvido outras associações de Vialonga”, afirmou.