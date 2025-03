Médio Tejo marcou presença em Cannes numa das maiores feiras do sector imobiliário

A região do Médio Tejo estreou-se na MIPIM 2025, uma das maiores feiras internacionais do sector imobiliário, que decorreu de 11 a 14 de Março em Cannes, França. O evento de renome mundial reúne os principais profissionais do sector imobiliário e a participação da região visa reforçar a sua posição no mercado internacional e atrair novos investimentos estratégicos. A presença do Médio Tejo é um marco importante, reflectindo o trabalho prévio com potenciais investidores e “stakeholders” interessados no território. Durante os preparativos para o evento, a região focou-se em criar um programa de agendas personalizadas, resultando em inúmeros contactos e possibilidades de aprofundamento de cooperação no campo do investimento económico.

“Das dezenas de reuniões realizadas durante a feira, várias já se concretizaram na marcação de encontros que terão lugar nas próximas semanas, em diversos concelhos do Médio Tejo. Estes encontros são fundamentais para consolidar as relações e explorar as oportunidades de investimento na região”, explicou o presidente da Comunidade Intermunicipal do do Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos, acrescentando que o objectivo é continuar a destacar o Médio Tejo como uma área de excelência para o desenvolvimento de projetos imobiliários e infraestrutura, com um forte enfoque em sustentabilidade e inovação.