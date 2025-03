Município de Torres Novas galardoado com Prémio Geoconservação 2024

A Câmara de Torres Novas foi galardoada com o Prémio Geoconservação 2024, pela ProGEO - Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico, pelo trabalho de Valorização do Património Geológico da Serra de Aire e do Arrife. A entrega do prémio decorreu no dia 2 de Março, nas Grutas de Lapas, após um passeio interpretativo dedicado àquele local.

O júri, refere o município em comunicado, considerou como meritório o empenho da autarquia na valorização do património geológico local através de uma estratégia que assenta na valorização dos geossítios, com projectos de requalificação e implementação de infraestruturas de suporte a actividades turísticas e educativas.

Os três critérios para a atribuição do prémio foram a inventariação do património geológico e sua fundamentação científica, os níveis de protecção e conservação e as estratégias de valorização e promoção. Já em 2019, o município tinha sido galardoado com o Prémio Geoconservação 2019, tendo o júri atribuído o prémio pelo reconhecimento do trabalho concretizado na requalificação e valorização dos aspectos culturais associados à exploração local dos tufos calcários.