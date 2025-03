População da Mata do Duque e Herdade do Zambujeiro pede mais segurança e melhores acessos

A insegurança e a degradação das vias na Mata do Duque e na Herdade do Zambujeiro, em Santo Estêvão, têm sido motivo de preocupação entre moradores e autarcas locais, que exigem medidas eficazes para travar os problemas que afectam a população. O presidente da associação da Mata do Duque II, Jorge Barreira de Sousa, alerta para um aumento significativo de assaltos na zona e teme que a situação se agrave. “Se não intervirem, sinto que começa a formar-se um gang ou um cartel, com as coisas a piorarem bastante”, afirma.

José Gata, representante da Associação de Proprietários da Herdade do Zambujeiro, reforça as preocupações, destacando que, apesar da presença da GNR, os moradores continuam a sentir-se inseguros. “Necessitamos de uma solução definitiva”, defendeu, acrescentando que a degradação das estradas municipais também é um problema sério. Diz que os caminhos estão repletos de buracos e, em dias de chuva forte, há alagamentos que impedem a passagem de viaturas, como por exemplo na Rua do Zambujeiro, denuncia, apelando à Câmara de Benavente e à Junta de Freguesia de Santo Estêvão para que garantam a manutenção das vias. Um factor que o representante considera essencial se a solução passar por controlar acessos, colocar barreiras e supervisão humana.

O presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, garante que a autarquia está a acompanhar de perto a situação e que já foram mobilizados meios para combater a criminalidade. “Num Estado de direito democrático, ninguém pode estar acima da lei nem impor o medo”, sublinha, referindo que a investigação sai reforçada quando as vítimas fazem participação junto das autoridades de segurança.

Quanto à degradação das vias, o autarca explica que se trata de uma zona com alguma dispersão habitacional e a natureza dos terrenos, em terra batida, dificulta as intervenções, especialmente em períodos de chuva. Disse ainda que a intervenção é muito difícil, com recurso a uma niveladora, uma operação que não se consegue fazer até que os solos estejam em condições.

Recorde-se que a O MIRANTE, a GNR confirmou, no final de Fevereiro, o registo de sete ocorrências de furtos em habitações no concelho de Santo Estêvão desde o início do ano, tendo reforçado o patrulhamento.