Reformado queixa-se de infiltrações em casa por causa de fonte no Cartaxo

Um habitante do Cartaxo, Manuel Marques, presente em várias reuniões de câmara, queixa-se desde 2022 de que a fonte do Largo de São Sebastião está a causar infiltrações na sua casa, por “não terem isolado a parede do lado do prédio” na última intervenção, no Verão passado.

O vice-presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Reis, em declarações a O MIRANTE, refere que a construção do prédio foi posterior à construção da fonte, que data de 1889, e que não é competência do município isolar a parede, além de que a fonte não tem água a correr há anos. O autarca vinca que o problema do escoamento de água foi resolvido há um ano com a colocação de tubos ‘ladrões’. Mas o reformado, de 69 anos, a viver num primeiro andar ao nível da fonte, defende que as obras ficaram inacabadas e que as águas da chuva estão a afectar o seu quarto e casa-de-banho com humidade, assim como a garagem do prédio, tendo um orçamento de perto de 6 mil euros para obras em casa. “Há dois ou três meses foi lavado o tecto do quarto e já está todo preto”, reclama, tendo optado por colocar um tecto falso.

Em declarações a O MIRANTE, em 2022, Manuel Marques afirmou ter gastado largas centenas de euros em reparações na sua casa devido aos danos causados pela humidade proveniente do fontanário. O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, lamentou a situação na altura e sublinhou que estava prevista uma intervenção, que acabou por se realizar no Verão passado. Numa reunião mais recente, o autarca sugeriu ao morador solicitar uma vistoria à habitação para os peritos verificarem a origem do problema.