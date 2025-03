Santarém assinala conquista da cidade por D. Afonso Henriques

Santarém prestou homenagem no sábado, 15 de Março, ao primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques, nos 878 anos da tomada de Santarém. A cerimónia, organizada pelo município, decorreu no Jardim Portas do Sol, local onde as tropas lideradas por D. Afonso Henriques entraram na cidade muralhada então ocupada por muçulmanos. A sessão contou com a presença do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, de alguns vereadores e de uma representação do Exército, tendo sido depositada uma coroa de flores junto à estátua evocativa do fundador de Portugal.

FOTOS – CM Santarém