Tomar renova protocolo para reabilitação de casas particulares

Acordo entre a Câmara de Tomar e a Associação Just a Chang visa apoiar obras em habitações com poucas condições.

A Câmara Municipal de Tomar aprovou, em reunião do executivo, um novo acordo com a Associação Just a Change. O protocolo, aprovado por unanimidade, pretende continuar o trabalho iniciado em 2024, ano em que foram reabilitadas cinco habitações particulares em Tomar.

O presidente da autarquia, Hugo Cristóvão (PS), na apresentação da proposta, explicou que a Just a Change é uma associação de cariz nacional com quem o município protocolou no ano passado a beneficiação de cinco casas particulares. O autarca mencionou que as habitações recuperadas tinham condições pouco dignas e precárias, tendo, por isso, sido oferecido um apoio financeiro e logístico, não só pelo município mas também pelas freguesias onde os edifícios se encontram. “A proposta é que em 2025 se possa continuar a fazer este trabalho. No fundo, é ajudar a habitação particular, neste caso manter as pessoas nas suas casas”, afirmou Hugo Cristóvão.

O Just a Change é uma associação sem fins lucrativos que reconstrói casas de pessoas carenciadas em Portugal desde 2010. Até aos dias de hoje, a associação já reconstruiu centenas de casas e instituições, tendo mobilizado milhares de voluntários portugueses e internacionais.