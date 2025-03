Abrantes entrega viaturas eléctricas a unidades de saúde do concelho

A Câmara de Abrantes entregou, no dia 26 de Fevereiro, duas viaturas eléctricas para reforço da resposta ao nível dos cuidados de saúde primários naquele concelho, nomeadamente a prestação de cuidados domiciliários: uma para a Unidade de Cuidados de Saúde Primários de Abrantes e outra para a equipa da futura Unidade de Saúde Familiar Norte.

A entrega das viaturas decorreu junto aos edifícios das unidades de saúde e contou com a presença, entre outros, do presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, da vereadora Raquel Olhicas, do presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULSMT), Casimiro Ramos o presidente da União de Freguesias de Abrantes e Alferrarede, Bruno Tomás. As viaturas resultam de uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e foram entregues pelo município de Abrantes ao abrigo da transferência de competências na área da saúde para as autarquias locais.