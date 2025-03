partilhe no Facebook

Acidente com seis feridos obrigou ao corte da Nacional 362 no concelho de Santarém

Seis pessoas ficaram feridas em consequência de uma colisão automóvel na freguesia de Azoia de Cima e Tremês, em Santarém, e que levou ao corte da Estrada Nacional 362. O acidente ocorreu este domingo, 16 de Março.

De acordo com o comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo, a colisão entre dois veículos ligeiros aconteceu naquela via, que liga Santarém a Porto de Mós e que esteve mais de uma hora encerrada nos dois sentidos.

O alerta da colisão foi dado às autoridades cerca das 18h00, mobilizando para o local 24 operacionais, apoiados por nove meios, envolvendo “ambulâncias, GNR e equipas de desencarceramento”, disse a mesma fonte.