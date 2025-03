Extensão de Saúde de Foros da Charneca pode reabrir até Abril

A Associação de Moradores e Proprietários dos Foros da Charneca reuniu com a Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo para discutir a reabertura da extensão de saúde da localidade. O serviço deve reentrar em funcionamento, o mais tardar, em Abril.

Moradores dos Foros da Charneca reuniram com a ULS Estuário do Tejo

Uma delegação da Associação de Moradores e Proprietários dos Foros da Charneca, Benavente, reuniu com o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo. A reunião aconteceu nas instalações do Hospital Vila Franca de Xira e os representantes dos moradores questionaram os motivos que têm impedido a reabertura da Extensão de Saúde de Foros da Charneca.

De acordo com Amaro Lopes, presidente da associação de moradores, a ULS comprometeu-se a abrir a extensão de saúde este mês de Março ou, o mais tardar, em Abril. “Este serviço reveste-se de uma primordial importância para a nossa população naquilo que são os cuidados primários de saúde e de proximidade, em especial dos mais idosos que têm dificuldade de transporte para se deslocarem a outros locais”, disse a O MIRANTE.

Recorde-se que a abertura da extensão de saúde tinha sido anunciada para o passado mês de Janeiro, um atraso justificado na altura pela ligação interna ao sistema informático.