Obras para evitar colapso de muro junto ao Convento de São Francisco em Alenquer

A Câmara de Alenquer está a executar uma intervenção no muro de suporte nas imediações do Convento de São Francisco, o primeiro convento franciscano em Portugal, fundado em 1222 por D. Sancha e um ex-libris do concelho. A obra de alvenaria surgiu como uma necessidade atendendo às patologias que o muro de suporte do logradouro do convento apresenta, associado ao facto de existir a introdução de sobrecargas provenientes do estacionamento de automóveis naquele local. Face ao risco de colapso do muro existente e encerramento do único arruamento de acesso ao cemitério, tornou-se urgente o reforço do muro.

Segundo o vereador com o pelouro das obras municipais e infraestruturas, Tiago Pedro, a intervenção é necessária face à fissuração constatada há cerca de dois anos num muro que tem pelo menos 200 anos e cuja matriz não se quer destruir ou alterar. A integridade do muro fica preservada, mas também o aspecto visual de todo o convento, dada a importância que isso tem no ADN paisagístico e cénico da vila de Alenquer, referiu o autarca sublinhando que a Direcção-Geral do Património Cultural visitou o local antes do início da obra e validou a sua execução.

A empreitada arrancou em meados de Janeiro e tem como prazo de execução estimado 90 dias. Está a cargo da empresa Açorgeo – Sociedade de Estudos Geotécnicos, Lda. e o investimento municipal estimado cifra-se em 154.870 euros (com IVA). Os acessos na zona envolvente poderão registar constrangimentos durante os trabalhos.