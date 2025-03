PCP critica degradação do SNS após fecho parcial das urgências pediátricas em VFX

A comissão concelhia de Benavente do PCP expressa profunda preocupação com o encerramento parcial das urgências pediátricas do Hospital de Vila Franca de Xira, que deixam de funcionar durante a noite e aos fins-de-semana. A decisão, justificada pela Unidade Local de Saúde (ULS) com a falta de médicos, insere-se num contexto de degradação das condições do Serviço Nacional de Saúde (SNS), acusa o partido.

Em comunicado, o PCP aponta responsabilidades às políticas governamentais, que, segundo afirma, têm conduzido ao continuado desinvestimento no SNS, ao agravamento das condições de trabalho dos profissionais de saúde e ao favorecimento dos grupos privados em detrimento do serviço público.

O encerramento parcial das urgências pediátricas surge num período em que as urgências de obstetrícia e ginecologia do hospital já enfrentam fechos rotativos há vários meses. O PCP de Benavente denuncia tempos de espera prolongados e uma situação caótica resultante de políticas de reencaminhamento que considera erráticas e pouco claras.

A estrutura comunista classifica a medida como uma afronta ao direito constitucional à Saúde das cerca de 250 mil pessoas abrangidas por esta ULS. Em resposta, promete lançar uma campanha de esclarecimento e mobilização da população do concelho de Benavente para defender o acesso aos cuidados de saúde.